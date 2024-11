Guida Michelin, Dal Pescatore tristellato per il 28esimo anno di fila

MANTOVA – Contrariamente a quanto si crede, i ristoranti consigliati dalle Guide Michelin non sono solo costosi locali di “fine dining”. Dai ristoranti di lusso ai pub di paese, dai bistrot alla moda ai ristoranti di street food, le Guide Michelin offrono qualcosa per tutti, per ogni occasione e in ogni fascia di prezzo. Dal 1997 i ristoranti con il miglior rapporto qualità-prezzo, proponendo un pasto completo ad un prezzo ragionevole, sono segnalati con una distinzione speciale: il Bib Gourmand. E la novità targata Mantova è rappresentata dall’ingresso in questa classifica dell’Osteria Numero 2 di Stradella che andrà a far compagnia alla locanda delle Grazie.

Conferma per “Dal Pescatore” che lustra le sue tre stelle per il 28esimo anno consecutivo il che rappresenta un record. Antonio Santini, in sala, e sua moglie Nadia, ai fornelli, con i figli Giovanni e Alberto hanno saputo proporre un raffinatissimo mix di antico e moderno, dove spazio, luce e colori lasciano rapiti.