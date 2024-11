Visite alla basilica palatina di Santa Barbara con Enel e Touring Club

MANTOVA – Una nuova collaborazione nell’ambito del volontariato d’impresa, targata Enel e Touring Club Italiano, permetterà al pubblico di ammirare anche quelle bellezze artistiche e architettoniche del Bel Paese solitamente chiuse o con accesso limitato. Condivisione, sostenibilità, inclusione e valorizzazione del patrimonio architettonico italiano sono i valori che animano il progetto “Aperti per Voi” del Touring Club Italiano al quale Enel vuole dare il proprio supporto consentendo ai dipendenti dell’azienda elettrica, interessati all’iniziativa, di partecipare nella veste di volontari, all’apertura straordinaria di luoghi d’arte e di cultura. In particolare, a Mantova sarà possibile visitare la Basilica Palatina di Santa Barbara, venerdì e venerdì 15 novembre dalle ore 9 alle 13. L’iniziativa s’inserisce nel progetto “Aperti per Voi” del Touring Club Italiano, sostenuto da Enel, grazie al quale vengono restituiti a cittadini e turisti, promuovendone l’apertura sistematica e continuativa, complessi museali, chiese e palazzi storici su tutto il territorio nazionale. In questi luoghi l’accoglienza dei visitatori è curata dei volontari del Touring Club Italiano e, in questa occasione speciale, anche dai volontari Enel che forniranno informazioni generiche di orientamento culturale e artistico. Una bella dimostrazione della grande attenzione che Enel e Touring Club riservano da sempre al territorio e alle sue eccellenze paesaggistiche e culturali.