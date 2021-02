Parcheggi, uffici, negozi Nuova vita per l’area Bersaglio di Castiglione

CASTIGLIONE – Dopo anni e anni di attesa e di abbandono, l’area Bersaglio vede un futuro: sta partendo l’iter che, salvo complicazioni o colpi di scena, porterà alla riqualificazione della zona che si trova opposta all’ospedale San Pellegrino.

Nel consiglio comunale convocato per la serata di dopodomani infatti è stato inserito all’ordine del giorno anche il punto che riguarda l’adozione del piano di recupero ex Bersaglio in variante al piano di governo del territorio.

In sostanza, come spiega il vicesindaco e assessore all’urbanistica Andrea Dara, che presenterà il punto nella seduta di lunedì sera, nell’area Bersaglio verrà realizzato un nuovo edificio adibito a settore terziario oltre a nuovi parcheggi.

Al momento infatti nella zona insiste un rudere abbandonato e cadente ormai da decenni, di proprietà di una società immobiliare. Società che, in accordo con il Comune, ha deciso di procedere con la demolizione e la riqualificazione della zona. In sostanza, secondo i progetti, verrà realizzata una zona di 370 metri quadrati adibita a terziario nella quale verrà costruita una palazzina (7 metri e mezzo di altezza) per uffici o negozi o simili; 120 metri quadrati di verde pubblico; 350 metri quadrati per posti auto e 700 metri quadrati di strade di collegamento. I nuovi posti auto previsti sono stimati tra i 40 e i 50.

«Così facendo – spiega Dara – si va a sistemare una zona che al momento è occupata da uno stabile ormai al limite del diroccato, realizzando nuovi servizi e nuovi parcheggi per tutta la comunità. Il Comune ha chiesto anche un diritto di prelazione, in modo da avere la possibilità di spostare nella nuova palazzina eventuali servizi o uffici comunali. Tale intervento, una volta completato, ci consentirà di andare a mettere mano anche agli altri parcheggi che si trovano in zona così da sistemarli e regolarli».

I tempi previsti non sono brevissimi: per vedere i risultati del progetto servirà almeno fino alla fine del 2021 o all’inizio del 2022.