Incidente a Borgoforte sulla Cisa: grave un 52enne in moto contro un’auto

BORGOFORTE (Borgo Virgilio) Grave incidente oggi alle 11.35 lungo la Cisa poco fuori l’abitato di Borgoforte. Per cause che sono al vaglio degli agenti della Polizia Stradale, si è verificato uno scontro fra un’auto e una moto in seguito al quale l’uomo che era in sella alla due-ruote è finito in ospedale dove è ricoverato in prognosi riservata. Si tratta di un 52enne residente nella Bassa Reggiana. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente il motociclista stava facendo un sorpasso quando la conducente di un’auto, una donna di 45 anni, ha fatto per svoltare sulla propria sinistra. Inevitabile a quel punto l’impatto con il 52enne sbalzato contro il guard-rail. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde e il personale dell’auto medica del 118 di Mantova.