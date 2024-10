Lotta al degrado a Suzzara, il sindaco dice stop alla vendita di alcolici

SUZZARA – Stop alla vendita di alcolici in centro storico dalla sera fino al mattino successivo: una presa di posizione decisa quella dell’amministrazione comunale suzzarese che, anche in risposta a diverse situazioni di degrado emerse negli ultimi tempi, ha deciso di dare una stretta sul consumo di alcol.

Dopo le numerose segnalazioni da parte dei cittadini e l’incontro in prefettura avvenuto nei giorni scorsi, il Sindaco di Suzzara, Alessandro Guastalli, ha firmato un’ordinanza che contrasterà il degrado urbano legato al consumo e abuso di bevande alcoliche nel centro storico. «Il documento, valido fino al 31 gennaio 2025, è una misura preventiva che mette le forze dell’ordine in una condizione più favorevole per intervenire», spiega Guastalli. Attraverso l’ordinanza 174 del 4 ottobre, infatti, la sanzione prevista scatterà indipendentemente dallo stato d’ebrezza, che, come da prassi, viene verificata dall’etilometro.

Il divieto sarà attivo dalle 19 alle 7 del giorno successivo ed interesserà gran parte del centro storico, inclusi parchi, giardini e le aree in prossimità della stazione ferroviaria. Alle disposizioni dovranno adattarsi anche i gestori di pubblici esercizi, mentre le attività di ristorazione, la cui somministrazione è autorizzata, potranno proseguire regolarmente. Nell’ordinanza, sono previste eventuali deroghe per attività nell’ambito di iniziative ed eventi pubblici, la cui organizzazione è temporanea o che sono patrocinate e sostenute dall’Amministrazione comunale.

Una soluzione, quella adottata dal Sindaco di Suzzara, che, si auspica, possa limitare la situazione di degrado in cui sta riversando negli ultimi mesi la città.