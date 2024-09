Maltempo, allagamenti anche a Gazzo. La minoranza: “Manca manutenzione”

GAZZO (San Giorgio Bigarello) –

Anche l’Hinterland è stato falcidiato dal diluvio che lunedì sera si è abbattuto sul Mantovano. Alla tempesta di lampi iniziale è seguito un fortunale con piogge di forte intensità. Ad aggiornare la situazione riguardo al Comunedi San Giorgio Bigarello, dove sono state riscontrate non poche criticità, è stato il sindaco Davide Dal Bosco con un post sui social: «A seguito della ingente quantità di pioggia caduta sul territorio, informiamo i cittadini che sono stati ripristinati il semaforo di Strada Legnaghese a San Giorgio e la pubblica illuminazione nel quartiere di via Milano, via Venezia e via Torino a San Giorgio, nell’abitato di Gazzo e, nella notte, nel quartiere di via Brusca a Stradella e nella zona commerciale». Riguardo alla situazione di Villanova de Bellis, dove una tromba d’aria aveva danneggiato le piantumazioni presenti in via Tazzoli, anche ieri erano in corso i lavori di sistemazione. «In via Bazza – prosegue il post – sono stati messi in sicurezza due pali telefonici spezzati (con apertura della segnalazione a Tim, ndr) mentre per quanto riguarda le scuole non sono stati riscontrati danni», con invito, per eventuali segnalazioni, a contattare l’ufficio Urp allo 0376/273133. Come accennato, tra le frazioni a pagare dazio in termini di disagi c’è anche Gazzo, dove gli allagamenti nei cortili e nei garage hanno interessato le vie Quasimodo, Carducci, Montale, Ungaretti ed Europa. Il consigliere di opposizione Massimo Pirrotta (“Il Cambiamento”), che peraltro vi abita, ieri mattina si è recato nell’ufficio tecnico comunale per fornire un quadro complementare dei disagi. «In queste situazioni le polemiche politiche è opportuno metterle da parte, tuttavia è doveroso ribadire alla nuova amministrazione la necessità di programmare una manutenzione più capillare e costante. La sicurezza e la tutela del nostro territorio – rimarca Pirrotta – rimangono una priorità e ci impegneremo nelle sedi opportune per far sì che ciò che è sotto gli occhi di tutti arrivi puntuale all’attenzione dell’amministrazione. È vero che sono sempre più frequenti temporali con piogge abbondanti che sono causa anche nel nostro territorio di allagamenti e blackout, provocando danni a cose e abitazioni. Criticità, spiace ripeterlo, legate anche alla mancanza di una manutenzione di caditoie e tombini occlusi da fogliame, dossi e cunette che formano ristagni d’acqua pericolosi per il traffico in assenza di una adeguata pianificazione degli interventi di pulizia. L’erba sfalciata e lo sporco che si depositano nei tombini e a bordo strada vanno raccolti, viceversa la situazione non farà che peggiorare».

Matteo Vincenzi