Nel frattempo a Ostiglia proseguono, ma ancora senza esiti, le “grandi manovre”

Ostiglia Se a Borgocarbonara sembra esserci un po’ di rimescolamento in atto, a Ostiglia – forse il comune più “turbolento” di questa prima parte di campagna elettorale, la situazione permane ancora stazionaria. Oggi – come abbiamo ricordato sulla Voce – il Partito Democratico presenta ai suoi iscritti il candidato Maria Elena Gabrielli, e resta ancora aperto (o per lo meno non è stato chiuso definitivamente dai diretti interessati) lo “spiraglio” – esiguo in verità – per una intesa elettorale dei dem ostigliesi con l’attivista Alessandro Incorvaia; tutto questo in attesa di sapere se e come si muoveranno i componenti del circolo Pd che non hanno approvato la scelta del segretario di circolo Alberto Ventura. Sul fronte “civiche di centrodestra” è atteso – ma non ancora ufficializzato sulla data – l’incontro ulteriore tra il gruppo di Davide Bottura e quello di Luciano Barberio: come sempre le segreterie provinciali di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia stanno lavorando in questa direzione ma per ora passi ufficiali in avanti non sono stati ancora comunicati all’esterno. (nico)