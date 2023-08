Polizia di Stato: espulsi 4 clandestini e sequestrati 7 fucili e una sciabola

MANTOVA Proseguono i servizi della Polizia di Stato finalizzati al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e di degrado urbano al fine di garantire il rispetto delle regole e la sicurezza dei cittadini. È stato impiegato personale della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine della di Reggio Emilia e della Polizia Locale nelle aree del centro cittadino in particolare in piazza Cavallotti, piazza 80° Fanteria, stazione Fs di piazza Don Leoni, giardini Valentini e Tazio Nuvolari ed i quartieri di Cittadella e Lunetta. In particolare sono stati controllati alcuni stabili in stato di abbandono in strada Mantovanella e nel quartiere Virgiliana. Nel corso di tali servizi sono state identificate 553 persone, controllati 272 veicoli e, soprattutto nelle ore serali e notturne, diversi esercizi commerciali. Nella settimana scorsa gli operatori della Squadra Volanti hanno rinvenuto tre biciclette che verranno custodite temporaneamente presso la Questura di Mantova. Al fine di riuscire a rintracciare i proprietari delle bici è stato anche pubblicato un post su Facebook con le relative immagini. Nell’eventualità che qualcuno riconoscesse come propria una delle biciclette recuperate potrà recarsi presso l’Ufficio Volanti dalle 9 alle 12, dal lunedì al sabato, oppure chiamare, sempre negli stessi orari, il numero 0376/205549. Tra le persone sottoposte a controllo, due cittadini stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno sono risultati irregolari sul territorio nazionale; nei loro confronti è stato emesso il decreto di espulsione dall’Italia. Analogamente, nei confronti di altri due cittadini extracomunitari è stato adottato il provvedimento del Questore di allontanamento dal territorio nazionale e per uno dei due stranieri, cittadino tunisino, si è proceduto al suo accompagnamento, con scorta del personale della Polizia di Stato, nel Paese di origine. Intensificata anche l’attività dell’Ufficio Armi della Divisione Polizia Amministrativa della Questura. Durante i controlli effettuati nelle ultime due settimane son stati ritirati 7 fucili ed una sciabola a persone che, per vari motivi, non possedevano più i requisiti necessari alla legittima detenzione.