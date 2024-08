Tangenziale Goito: ok a progetto definitivo e accordi per gli espropri

GOITO Era attesa proprio per questi giorni e puntualmente è arrivata la comunicazione da parte di Concessioni Autostrade Lombardia (Cal) della conclusione della redazione del progetto definitivo della Tangenziale di Goito. Un’opera su cui l’attenzione di Regione Lombardia e di Provincia di Mantova è sempre stata precisa e costante. L’ente di Palazzo di Bagno precisa che – nel caso specifico – l’approvazione del Progetto Definitivo verrà eseguita nell’ambito del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (Paur). La relativa documentazione sarà depositata negli uffici di Regione Lombardia, nel corso del mese di agosto 2024. L’amministrazione provinciale, attraverso i numerosi tavoli tecnici intrattenuti con tutte le associazioni di categoria del mondo agricolo e le aziende del territorio interessate al progetto, ha seguito l’iter passo dopo passo con particolare attenzione. Dai numerosi incontri sviluppatisi sono emerse varie richieste e osservazioni da parte dei frontisti che, puntualmente, sono state sottoposte ai progettisti di Milano, sottolineando in tal senso la stretta collaborazione tra Società Concessioni Autostradali Lombarde e la stessa Provincia di Mantova. Particolare attenzione è stata dedicata ai casi più rilevanti, con l’obiettivo di mitigare il più possibile i disagi alla conduzione dei fondi agricoli ed evitare per quanto possibile frammentazioni in quelle aree già coltivate unitariamente nel massimo rispetto della zona dei prati stabili.

«Ringrazio ancora una volta Regione Lombardia per l’attenzione e l’impegno finanziario verso questa opera strategica e indispensabile per il nostro territorio – sottolinea il presidente della Provincia di Mantova Carlo Bottani -. In particolare il mio plauso va al Governatore Attilio Fontana e all’assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche Claudia Maria Terzi per il fortissimo impegno e per la grande sensibilità dimostrata nei confronti del territorio mantovano tutto. Infine, ma non ultimo, non va dimenticato il grande lavoro di coordinamento a livello locale del mio capo Segreteria Mario Cancellieri, già assessore a Goito e del dirigente dell’Area Lavori pubblici dell’ente Antonio Covino per il certosino lavoro condotto per appianare e superare i diversi problemi che via via si sono presentati, soprattutto a livello locale. Ricordo inoltre lo zelo dell’assessore regionale Alessandro Beduschi e dei consiglieri regionali Alessandra Cappellari e Paola Bulbarelli che non hanno mai fatto mancare la loro attenzione affinché si arrivasse a concretizzare un’opera attesa da decenni. La conclusione della redazione del progetto definitivo è un passaggio significativo, ma il percorso è ancora da seguire con grande attenzione e continuità in vista delle prossime scadenze».