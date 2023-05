Rugby – Dagli esordi a Bondanello alla Serie A. Arletti: “Caimani, quanta strada avete fatto”

Viadana La promozione in Serie A dei Caimani ha chiuso in bellezza la stagione del Rugby Viadana e riscattato i risultati in chiaroscuro ottenuti dalla prima squadra nel Top Ten. Il presidente Giulio Arletti traccia un bilancio dell’annata giallonera. «La promozione in serie A della cadetta corona dieci anni di lavoro – afferma – siamo partiti da Bondanello, di strada ne abbiamo fatta tanta. La partita contro il Modena allo Zaffanella è stata una festa, in campo e sugli spalti, con tanta gente presente. Una festa che si è prolungata in paese fino all’una di notte. L’estate scorsa, quando ci hanno spostato dal girone Veneto a quello del Centro Italia, eravamo delusi. La qualità degli avversari, negli anni scorsi, ha permesso ai nostri ragazzi di migliorare tantissimo. Il girone quest’anno era più facile, con tutto il rispetto per le avversarie, e questo ci ha facilitato il compito. I ragazzi hanno comunque affrontato ogni partita col massimo impegno e meritano un plauso, come pure i tecnici Madero e Tejerizo. Il futuro dei Caimani? Ci muoveremo in base alle direttive della Federazione». Caimani che sabato, allo Zaffanella (ore 17), giocheranno l’ultima gara di campionato contro il Formigine, che ha accettato di anticipare l’impegno visto che domenica l’impianto viadanese ospiterà la decima edizione della Coppa Leonero per under 7-9-11.

«Se da un lato sono contento per la promozione in A dei Caimani, dall’altro lo sono un po’ meno per il percorso nel Top 10 – prosegue il presidente Arletti – si poteva e si doveva fare di più. Abbiamo sempre concesso piena fiducia allo staff tecnico. Così è stato nelle passate stagioni con German Fernandez e altrettanto è avvenuto quest’anno con Bernardo Urdaneta. L’idea era quella di dare continuità al lavoro impostato in precedenza, invece ho notato differenze di vedute tra Fernandez e Urdaneta. Mi aspettavo una maggiore amalgama nel gruppo e fra i singoli, il gioco si è rivelato talvolta ripetitivo. Il coach si è dimostrato comunque un gran motivatore, le nostre strade ora si dividono e gli auguro di avere fortuna a Piacenza».

Segnaliamo infine che Simone Brisighella è in ritiro a Parma con la Nazionale Under 20 per preparare la World Rugby under 20 Championship in programma in Sudafrica dal 24 giugno al 14 luglio.