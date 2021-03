Scontro auto-moto in strada Lago Paiolo, ferito un 17enne

MANTOVA – Incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone rimaste coinvolte, quello occorso nella prima mattina di ieri in zona ospedale. Erano circa le 7.30 quando una Lancia Ypsilon, intenta a svoltare verso viale Albertoni da strada Lago Paiolo, è finita per scontrarsi con una Vespa 125 condotta da un ragazzo di 17 anni. Nell’impatto ad avere la peggio è stato il ragazzo in sella al motociclo, sbalzato a terra rovinosamente. Incolume invece l’automobilista il quale, forse a causa di un attimo di distrazione o abbagliato dal sole, non si è avveduto in tempo dell’arrivo della Vespa finendo così per centrarla in pieno. Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto gli agenti della Polizia locale per i rilievi e per regolamentare il traffico veicolare oltre al personale del 118 che ha provveduto a trasportare il giovane contuso all’ospedale Carlo Poma in codice giallo.