Calcio 1a Categoria – Bianchi: “La Governolese ora viaggia. Il gol, splendido regalo di compleanno”

Governolo La Governolese nel 2024 sembra avere ingranato e domenica ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva, grazie al 3-1 rifilato alla Bagnolese. Grande prova dei Pirati che rimangono in agguato, appena dietro al treno play off: «Una vittoria bellissima – commenta Cristian Bianchi, autore della prima rete – . E’ stata una gara combattuta e in alcuni momenti ci hanno messi in difficoltà, ma alla fine è andata bene. Dobbiamo ringraziare il mister e la società che ci sostengono sempre e non ci fanno mai mancare nulla, così come i tifosi che riempiono gli spalti». «Il gol su punizione è stato un bellissimo regalo di compleanno – prosegue Bianchi, fresco 30enne -. Ci sono sempre tra i nomi per calcare le punizioni, ma nella maggior parte dei casi ho sempre declinato l’incarico perché vedevo i miei compagni più decisi. Questa volta invece sentivo di farcela e così è stato. La rete la dedico ad Adriano Cazzola, una persona bravissima, disponibile e squisita». Questa per Bianchi è la seconda esperienza tra i Pirati: «Giocavo qui ai tempi dell’Eccellenza, sono tornato per conciliare il lavoro con gli impegni sportivi, così ho deciso di abbassare un po’ i ritmi. Mi trovo molto bene, ma questo già lo sapevo, anche se le cose all’inizio ci giravano male. Adesso stiamo recuperando terreno, anche se ci sono 8-9 squadre forti». «Il nostro obiettivo – conclude – rimane un pronto ritorno in Promozione. Per il primo posto è dura, vorrà dire che ci proveremo ai play off. Non nego che la Verolese la guardiamo tutte le domeniche perché ci speriamo fino all’ultimo, nonostante il gap sia ampio. Con questa fame e questa voglia non temiamo rivali».