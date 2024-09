Calcio 1a Categoria – Lo Sporting batte la Villimpentese ed è primo da solo: decide Beduschi

Villimpenta E’ lo Sporting Club a vincere un derby d’alta classifica tiratissimo e combattuto in quel di Villimpenta. Lo scontro al vertice proietta in testa i goitesi da soli, ma non ridimensiona le ambizioni di una Villi che dimostra di poter recitare un ruolo di primo piano.

Partita molto equilibrata per almeno una mezz’ora, dove le squadre si affrontano a viso aperto senza però registrare alcuna conclusione pericolosa. L’equilibrio viene rotto al 33’ con un forte diagonale di Vernizzi che Bonizzi in tuffo devia in angolo. Al 39’ sono ancora i rossoblu a farsi pericolosi con un colpo di testa di Forgione, palla che colpisce la parte superiore della traversa. Partono forte i gialloblu nella ripresa e già al 47’ Bellini calcia da posizione favorevole ma un difensore salva sulla linea a portiere battuto. Al 55’ ancora i canarini in evidenza con Avanzini che si vede respingere dal portiere per ben due volte due diagonali ravvicinati. Reagisce lo Sporting ed al 64’ Forgione colpisce ancora di testa, da dentro l’area, la sfera si schianta ancora contro la traversa. Il vantaggio ospite all’82’, fra le veementi e continue proteste villimpentesi: Beduschi calcia in diagonale da posizione defilata, davanti a Bonizzi c’è un giocatore ospite, parso in posizione fuorigioco, che apre le gambe fintando, lasciando passare la palla. La traiettoria beffa il portiere e si insacca a fil di palo. All’85’ Villi in 10: espulso Mariani per doppia ammonizione. Anche su questo episodio i padroni di casa recriminano, con il difensore che, a detta dei gialloblù, avrebbe colpito la palla prima dell’avversario.

RISULTATI 4a GIORNATA

Calcinato-Gonzaga 3-1

Castelvetro-Curtatone 0-3

Pescarolo-Leoncelli 1-1

Pralboino-Oratorio Gambara 1-0

Sirmione Rovizza-Serenissima 1-1

Suzzara-Medolese 2-1

Villimpentese-Sporting Club 0-1

Voluntas Montichiari-Porto 0-3