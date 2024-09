Calcio Promozione – Il primo derby è del San Lazzaro: l’Asola si sveglia tardi e incassa il ko

Asola Clamoroso allo “Schiantarelli”. Nel primo derby stagionale di Promozione, l’Asola viene sconfitto a domicilio da un cinico San Lazzaro che si porta a casa l’intera posta grazie ad una complessiva brillante prova del giovane gruppo a disposizione di trainer Petrozzi. I cittadini, che hanno dovuto fare di necessità virtù dopo aver perso Ganda nel riscaldamento (problema alla spalla), hanno approcciato come meglio non potevano le due frazioni di gioco centrando un risultato non banale. I biancorossi invece proprio non ne vogliono sapere di ingranare e dopo il debutto ok in campionato hanno collezionato un solo punto nelle ultime tre gare smarrendo la bussola. A spaventare gli addetti ai lavori è la facilità con la quale le avversarie trovano la via del gol; il reparto difensivo, storicamente uno dei punti di forza delle squadre di Franzini, risulta uno dei più perforati del girone ed occorre porvi rimedio prima che sia troppo tardi. I biancazzurri, dopo l’inizio delle ostilità decretate dall’incerto direttore di gara Goffi, passano già al 4’ dopo un “giallo” in area: sugli sviluppi di una punizione la sfera giunge a Ghirardini che, non trovando l’impatto con la sfera, cade addosso a Marcolini impedendogli di intervenire sul piattone a porta vuota di Stella. Nonostante le vibranti proteste è 0-1. Morselli al 16’ impegna l’estremo di casa in una complessa parata a terra ma cinque minuti dopo si fa trovare al posto giusto nel momento giusto ribadendo in rete una palla vagante dopo una cavalcata portentosa di Del Bar. La risposta biancorossa sta in una punizione di Bovi e in un destro alto di Ghigi dopo una sanguinosa palla in area persa da Ljutfiu. La ripresa per l’Asola inizia come peggio non potrebbe perchè Malcisi entra in contatto in area col furbo Re e dagli undici metri Del Bar sembra chiuderla. A questo punto i padroni di casa hanno una reazione d’orgoglio che porta prima al gol della bandiera di Grazioli (uscita a vuoto su punizione di Malaguti) e poi al gol di Buonaiuto al 72’. Dopo la girandola di cambi il pallone del potenziale 3-3 capita sui piedi di Chitò, il cui piattone mancino viene sventato dal 2004 ospite. Per l’Asola un altro passo falso in questo complesso avvio di stagione.

RISULTATI 4a GIORNATA

Asola-San Lazzaro 2-3

Lodrino-Pavonese 0-1

Poggese-Verolese 2-4

San Pancrazio-Rezzato Dor 1-0

Sported Maris-Sporting Brescia 0-2

Union Team Marmirolo-Gussago 3-1

Aurora Travagliato-Governolese 2-1

Vobarno-Orsa Iseo 1-0