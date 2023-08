Calcio 2a Categoria – La Cantera dei giovani punta a sorprendere. C’è anche Viardi

Rivalta Ultimi fuochi di mercato e La Cantera ancora protagonista. Con l’ingaggio del difensore Gianluca Cremona, ex Buscoldo, sembrava che la campagna acquisti fosse chiusa, invece il diesse Dalla Buona ha chiuso ieri un altro colpo prelevando dallo Sporting Club il baby Viardi; al team di Goito sono stati girati due giovani, Chahramane ed Awel, mentre è ancora incerta la posizione di Salahedine El Mortada, che alla fine potrebbe rimanere in blaugrana a disposizione del nuovo mister Diego Pizzamiglio. «Sono soddisfatto della campagna acquisti, anche considerando le iniziali difficoltà che abbiamo avuto – afferma il dirigente de La Cantera riferendosi al cambio di allenatore in corsa per la rinuncia di Riviera – la società da sempre crede e punta sui giovani; personalmente ritengo che un giocatore a 20 anni possa fare bene in questa categoria, ma deve comportarsi da atleta. Gli obiettivi? Qui si può lavorare bene, senza pressioni, sono altre le società che devono vincere il campionato. I problemi ce li hanno Ceresarese, Curtatone, Voltesi, Medolese, Buscoldo, New Castellucchio, Soave e Atletico Castiglione, perchè tra queste chi rimarrà fuori dai play off avrà fallito. La Cantera scenderà in campo ogni domenica con l’obiettivo di vincere e se avremo, cammin facendo, qualche problema faremo ricorso al mercato di riparazione. La priorità è centrare in fretta la salvezza, poi magari potremmo puntare a qualcosa di più».

Il raduno dei blaugrana è fissato per lunedì 21 agosto.