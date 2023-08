Ladri in banca di notte, forzano una porta e svuotano una cassetta di sicurezza

BAGNOLO SAN VITO Ladri in azione nella notte tra giovedì e venerdì all’Agenzia di Credito Agricolo di Bagnolo San Vito, sita in strada Romana, dove dei malviventi sono entrati rubando del denaro riposto in una cassetta di sicurezza. In corso le indagini dei carabinieri.

Il colpo sarebbe avvenuto tra la mezzanotte e l’una di ieri quando i ladri – da una prima ricostruzione pare si trattasse di due uomini – entravano nel locale forzando una porta laterale con un piede di porco. Una volta entrati nell’ufficio i malviventi avrebbe rovistato alla ricerca di denaro. Proprio i due lì avrebbero trovato una cassetta di sicurezza con cui si davano poi alla fuga prima di essere intercettati. Sulla vicenda sono ora in corso le indagini dei carabinieri che stanno cercando di risalire ai responsabili del furto.