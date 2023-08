Calcio a 5 Serie A – Saviatesta-NeoLù, ancora bisticci. Rondelli: “Il raduno è a rischio”

MANTOVA Neanche il tempo di celebrare l’accordo tra il Saviatesta e i gestori del NeoLù (l’associazione High Five), che scoppia un’altra grana tale da mettere a rischio il raduno dei biancorossi, programmato per lunedì alle 18. «Proprio così – spiega il dg del Saviatesta Cristiano Rondelli – . Nonostante la mediazione del Comune, ci sono ancora dei punti da chiarire e, finchè la convenzione non viene firmata, tutto rischia di saltare». Il motivo del contendere non è più legato agli orari degli allenamenti, ma ad altre questioni: «Una su tutte – racconta Rondelli – : mi è stato chiesto di togliere gli striscioni degli sponsor dopo ogni partita, nonostante lo stesso sindaco mi avesse rassicurato che non creavano problemi. Altro inghippo: lunedì bisogna attrezzare il palazzetto per la conferenza stampa e l’allenamento, ma col gestore non siamo riusciti ad accordarci nemmeno su questo. Tant’è vero che ad oggi non sono nemmeno sicuro di cominciare lunedì. E poi altre divergenze su altri punti. La situazione è snervante e ritengo anche indegna per una società professionistica come la nostra, unica in città a militare in un massimo campionato nazionale».