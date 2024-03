Motocross Mx1/Mx2 – Al Migliaretto scatta il Campionato Italiano

MANTOVA Ancora una volta il Circuito “Città di Mantova” è chiamato a scrivere una pagina importante per il motociclismo. Domani e domenica, lungo i 1650 metri sabbiosi che dal 1984 sono teatro dei maggiori eventi del motocross in Italia, farà il suo debutto ufficiale in competizione la Ducati Desmo450 MX, la monocilindrica che, secondo le intenzioni della Casa di Borgo Panigale, aprirà una nuova era italiana nel motocross mondiale. La moto, che è stata collaudata a Mantova da Antonio Cairoli a febbraio, subito dopo la conclusione degli Internazionali d’Italia, sarà affidata ad Alessandro Lupino e gareggerà nella classe MX1 del Campionato Italiano Prestige, organizzato da FX Action. Sarà una sfida probante per il viterbese, perché il Tricolore MX1, che si apre nel weekend con il Round 1, presenta diversi fuoriclasse a bordo di moto molto competitive. Lo sloveno Jan Pancar con la KTM, il francese Christophe Charlier (Honda), ex campione europeo e vincitore nel 2017 del Motocross delle Nazioni e della Sei Giorni di Enduro, Cedric Soubeyras con la Kawasaki, poi le Yamaha del JK Racing con gli svedesi Isak Gifting e Antony Nagy, Alvin Ostlund con la Honda, i veterani David Philippaerts (Kawasaki) e Simone Croci (Honda), i forti Filippo Zonta (KTM), Ivo Monticelli (Beta) e Francesco Bassi. Nella MX2 in pista il campione italiano uscente Valerio Lata (GasGas), che è andato fortissimo negli Internazionali di febbraio, il campione europeo Andrea Bonacorsi (Yamaha), il due volte campione italiano Nicolas Lapucci (Husqvarna), poi lo spagnolo Yago Martinez con la TM di Pesaro e il franco marocchino Saad Soulimani con una Yamaha 250cc 2 tempi. Domani sono in programma le qualifiche, seguite alle ore 18 da una conferenza stampa organizzata dalla Federmoto con il presidente avv. Giovanni Copioli. Domenica le gare con il seguente orario: ore 12 Gara-1 MX2; ore 13 Gara-1 MX1; ore 14:45 Gara-2 MX2; ore 16 Gara-2 MX1. Tutte le gare sono visibili sui Canali Facebook e YouTube di FXAction e su Rai Sport con programmazione oraria da confermare. Previsto bel tempo con temperatura tra i 18 e i 20 gradi, per una “due giorni” di moto da non perdere e da ricordare. Biglietti (validi per domani e domenica) in vendita solo alle casse del Circuito in Viale Learco Guerra 13M: 30 euro (incluso il paddock); donne e ragazzi (12-16 anni) ridotto 20 euro (incluso il paddock); per i bambini (fino agli 11 anni) ingresso gratuito.