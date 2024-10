Calcio – L’Under 19 del Femminile Mantova Calcio brilla nel campionato regionale

MANTOVA Ottimo avvio del Femminile Mantova Calcio nel campionato regionale U19. Nelle prime tre giornate le baby biancorosse, allenate da Maurizio Arvani, hanno conquistato 6 punti frutto di due convincenti vittorie . Nell’ultimo turno è arrivata la prima sconfitta, ad opera della Doverese, ma anche in questo caso gli spunti positivi superano quelli negativi. Il Mantova si è infatti misurato contro una delle squadre più attrezzate del campionato, praticamente una delle candidate alla vittoria del titolo regionale che nelle due gare precedenti aveva sommerso di gol le avversarie. Le virgiliane hanno limitato il passivo al 4-0, tenendo testa alle cremonesi e creando i presupposti per almeno un paio di gol. I complimenti ricevuti a fine gara dal tecnico e dalle giocatrici della Doverese sono un’iniezione di fiducia per il futuro. L’U19 biancorossa è alla prima esperienza in questa categoria e ha dimostrato di potersi togliere qualche bella soddisfazione.

Bene anche le “Pulcine”, che si sono messe in evidenza contro i maschietti del San Lazzaro.