Calcio Eccellenza – Verso Castiglione-Castellana. Arioli: “Vincere per la svolta”

CASTEL GOFFREDO Soddisfatto per l’atteggiamento, ma anche dispiaciuto per quanto la Castellana ha raccolto in questo avvio di campionato. Così si è definito Giovanni Arioli, al secondo anno sulla panchina dei goffredesi, attualmente fermi a tre punti sulla zona play out. I biancazzurri vengono da tre pari consecutivi, incluso quello di domenica scorsa contro la capolista Rovato Vertovese, che ha portato entusiasmo. «Il derby è sempre una partita particolare, contro un avversario tosto. Il Castiglione, insieme al Rovato, è la squadra più forte del campionato, ha giocatori che fanno la differenza in questa categoria. Serve quindi grande rispetto ma vogliamo fare la nostra partita. Anche se il derby ha di solito un fascino speciale, io l’ho sempre vissuto come una partita come le altre, anche da calciatore».

E l’anno scorso il derby fu turbolento: «Match nervosissimo, come spero di non vederne altri. Vincemmo, ma ci perdono tutti quando una partita finisce così. Domenica mi aspetto una gara tesa, ma non cattiva. Non ci sono grandi rivalità tra i calciatori in campo: auspico pertanto una partita all’insegna del bel gioco».

«Ci stiamo avvicinando nel modo giusto a questo appuntamento, ultimamente però tanti episodi ci stanno girando male: la squadra meriterebbe qualcosa in più. Questo è il calcio, però siamo un pò in credito. Mi dispiace per i miei, vista la serietà che ci mettono negli allenamenti e in campo. Ci rifaremo. Peccato che domenica mancheranno Orlandini e Thai Ba per infortunio, oltre a Boniotti, ancora in attesa del ricorso per la squalifica. Ruffini e Chiarini sono appena rientrati. Il Casti ha avuto un incidente di percorso ma sono fortissimi, difficile pensare che partano dietro. Non dateci per battuti però».

«Per fare punti servirà una partita prudente e rispettosa, visto il loro valore. Abbiamo avuto rispetto di tutte le squadre con cui abbiamo giocato, ma dovremo tenere il filo dell’attenzione molto alto. Credo di aver trasmesso il carattere giusto ai miei ragazzi». «Per quanto questo sia un derby, la vittoria vale tre punti, il pareggio uno e la sconfitta zero. È una partita bella da giocare, ma non va sovraccaricata di aspettative. Speriamo di invertire la tendenza degli ultimi tempi e portare a casa il risultato».