Calcio Serie C – Mantova, l’invito di Botturi ai tifosi: “Venite al Martelli per darci la carica”

MANTOVA I tifosi del Mantova non potranno seguire la squadra a Trento. Agli appelli di Piccoli e Possanzini, che hanno invitato i supporter biancorossi a non forzare la mano mantenendo un atteggiamento responsabile, si aggiunge quello del dt biancorosso Christian Botturi. «Mi unisco alle parole del presidente e dell’allenatore – dice – . Mi permetto di suggerire ai tifosi un paio di modi per starci ugualmente vicini e farci sentire il loro calore. Il primo: venirci a salutare oggi alle 17 quando partiremo per Trento; ed anche al nostro rientro, che è previsto verso le 19 di sabato, indipendentemente dal risultato. Il secondo: visto che la partita viene trasmessa in tv, sarebbe bello che i tifosi riempissero i locali provvisti di abbonamento Sky per seguire tutti insieme il match. Vi assicuro che il loro sostegno ci arriverà comunque, con tutta la sua forza».