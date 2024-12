Calcio Prima Categoria – Sporting, Rovetta ha ingranato: “Finiamo bene il 2024”

GOITO Torna a vincere lo Sporting Club: dopo la sconfitta rimediata nel derby con la Serenissima, i ragazzi di De Martino si sono imposti in rimonta per 3-1 in un altro derby: quello con il Curtatone. Tre punti fondamentali perché mantengono in vetta i goitesi. «Siamo partiti abbastanza bene – afferma Giacomo Rovetta, autore del 2-1 – . Purtroppo abbiamo avuto un po’ di sfortuna sul loro gol, ma nella ripresa siamo ripartiti bene. Alla fine ci è bastato controllarla fino alla fine». Per Rovetta, è stato il secondo centro consecutivo dopo la rete segnata a Roncoferraro. «Il merito va a Torreggiani – spiega – . Grazie al suo cross di mancino, sono riuscito ad anticipare il difensore e a girarla di testa in porta. Non mi definiscono un bomber di categoria perché preferisco mandare in porta un compagno piuttosto che segnare. A volte esulto più per un assist che per un gol. Per me sono meglio i tre punti piuttosto che il nome che si legge sul tabellino». Ma lo Sporting conta anche (e molto) sui suoi gol e sulle sue giocate improvvise, che molto spesso spiazzano gli avversari. Per l’ultima partita del girone d’andata, lo Sporting sarà impegnato in trasferta a Castelvetro Piacentino: «È la seconda volta che gioco nel girone mantovano. Non li ho mai affrontati, ma mi aspetto comunque una sfida difficile. Loro sono una squadra fisica, sono partiti male ma poi hanno ingranato. Dal canto nostro dovremmo essere bravi ad imporre il nostro gioco sin dall’inizio». Prima esperienza virgiliana per l’attaccante bresciano. «A Goito mi trovo bene. Mi hanno fatto sentire importante fin da subito – spiega -. Siamo un gruppo tranquillo che rema dalla stessa parte. Personalmente, mi sento fisicamente meno pronto rispetto ai miei compagni, ma partito dopo partita sto riacquistando la forma migliore, e questo è l’importante. Per quanto riguardo il mio obiettivo invece, punto a chiudere il campionato almeno in doppia cifra. Oltre a questo però, mi piacerebbe vincere il girone con lo Sporting». La sfida alle dirette concorrenti Sirmione, Calcinato e Porto, insomma, è lanciata.