Calcio Serie B – Il Mantova gioca, le altre… menano

MANTOVA Mantova sempre fortissimamente Mantova. Spulciando alcuni dati possiamo sottolineare che quella biancorossa è una squadra che pensa a giocare. Molto di più rispetto ad altre compagini che abbiamo visto abbondare in falli. Il Mantova è addirittura primo nella graduatoria delle squadre con meno ammonizioni (cinque in tre gare: una nella prima giornata, due nella seconda e due nella terza), assieme a Brescia e Sudtirol. Da notare che le tre squadre affrontate finora occupano: il 14esimo posto con 9 cartellini gialli il Cosenza; la 17esima piazza con 12 ammonizioni la Reggiana; e la 20esima posizione (ovvero l’ultima) con 13 cartellini gialli la Juve Stabia. I campani sono fanalino di coda anche nella classifica che segnala il numero di falli commessi da ciascuna squadra. In questa graduatoria, il Mantova è secondo solo al Catanzaro, con appena 29 falli in totale.

Sempre da questa classifica, è possibile notare un altro dato molto interessante. Nella prima giornata la squadra che ha commesso più falli è stata la Reggiana; nella seconda il Cosenza; nella terza la Juve Stabia. Ebbene: cos’hanno in comune queste tre squadre? Hanno affrontato tutte il Mantova, esattamente nelle partite dove sono risultate le più “cattive”. Morale della favola: chi incontra il Mantova, per fermarlo, deve necessariamente ricorrere alle maniere forti. È un dato incontestabile.