Calcio Serie C – A fine mese vertice Mantova-Comune per lo Stadio. E’ cominciata la pulizia dei Distinti

Mantova Con l’inizio del nuovo anno si sono accelerati i tempi per i lavori che dovranno essere fatti allo stadio Danilo Martelli. Domenica, prima della sfida con l’Arzignano, c’è stato un piccolo vertice tra il sindaco Mattia Palazzi e il presidente del Mantova, Filippo Piccoli. Non sono emerse grosse novità rispetto a quanto anticipato nelle scorse settimane. A fine mese ci sarà un vertice tra le parti. In quell’occasione il Comune conta di presentare il progetto definitivo dei lavori, cui seguirà tutto l’iter per far partire i lavori veri e propri. Intanto Tea ha già iniziato a smaltire i rifiuti ammassati negli anni sotto i Distinti.