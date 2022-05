Calcio Terza Categoria – Panazza: “Il Moglia dei giovani guarda al futuro con fiducia”

MOGLIA Il campionato di Terza si avvia alla conclusione e l’ultima giornata sarà decisiva per definire gli accoppiamenti dei play off. Il Moglia è sicuro di parteciparvi, ma punta a migliorare la sua posizione: dovrà battere il Segnate e sperare in un passo falso delle rivali perchè se la situazione di classifica non dovesse cambiare, la classifica avulsa lo relegherebbe al quinto posto in virtù del saldo negativo negli scontri diretti con Buscoldo e Pegognaga. L’accoppiamento col Boca (secondo), tuttavia, non sarebbe sgradito ai bianconeri, che l’hanno già battuto due volte. «Inutile fare troppi calcoli adesso – dice il presidente Panazza – i conti li faremo domenica sera. L’obiettivo play off è stato raggiunto con tanti giovani in squadra e altri ne inseriremo nella prossima stagione, a prescindere dalla categoria. Con loro siamo coperti anche per i prossimi anni. Il girone di ritorno era iniziato male, poi i ragazzi si sono ripresi e siamo tutti contenti di giocare gli spareggi. Sono partite secche, tutto può accadere».