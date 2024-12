Ciclismo – Ciclo Club 77, un 2024 da incorniciare per i Giovanissimi

GUIDIZZOLO Con un bilancio molto positivo si è conclusa la stagione 2024 della formazione Giovanissimi del Ciclo Club 77. Nonostante i ranghi ridotti la compagine arancio-verde, formata da una decina di atleti ed atlete, ha saputo collezionare, nell’arco delle trenta gare disputate, qualcosa come 32 vittorie, 14 piazze d’onore e 17 terzi posti. A questi vanno aggiunti i 20 piazzamenti conquistati tra il quarto e il sesto posto e i tre titoli di campioni provinciali ottenuti da Giacomo Castelli e Adele Avanzi nella G1 e Viola Mazzola nella G5. Tra gli atleti plurivincitori da sottolineare Adele Avanzi, Viola Mazzola e Marco Casciano. Oltre a ciò il Ciclo Club 77, nell’arco della stagione da poco conclusasi, ha allestito non solo a Guidizzolo, ma in molti territori della provincia virgiliana qualcosa come dodici giornate di gara che si traducono in una ventina di competizioni del settore giovanile dai baby agli Allievi, maschi e femmine. Per ampliare la rosa dei ragazzi e delle ragazze dai 7 ai 12 anni in vista della stagione 2025 il sodalizio presieduto da Claudio Cervi ha dato vita ad una iniziativa promozionale che dovrebbe aprire le porte a coloro che intendono avvicinarsi allo sport del ciclismo. Il progetto allestito prevede che la società si faccia carico, per ognuno dei nuovi iscritti, di tutti i costi inerenti l’adesione al team, le istruzioni da parte dei tecnici, la consegna della bici e dell’abbigliamento. Vale la pena sottolineare che il Ciclo Club 77 dispone di una pista sicura, all’interno della zona degli impianti sportivi guidizzolesi, per lo svolgimento degli allenamenti settimanali. Questo dovrebbe essere un elemento che fa comprendere alle famiglie con quanto impegno il gruppo di tecnici guidati dal direttore sportivo Adriano Roverselli stia prodigandosi per garantire ai giovani un luogo sicuro ove praticare questa disciplina.