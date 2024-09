Rugby Serie A Elite – Coppa Italia: Viadana surclassa Pesaro (7-103) e vola alla fase a gironi

PESARO Troppo Viadana per la Fiorini Pesaro. Al Toti Patrignani, dopo una partita a senso unico, i gialloneri vincono il barrage di Coppa Italia con un sonoro 7-103, qualificandosi per la fase a gironi. Partita a senso unico quella sul campo marchigiano, tra i padroni di casa che militano in serie A – e saranno avversari della cadetta giallonera allenata da Madero e Tejerizo – e i rivieraschi vice campioni d’Italia. Due categorie di differenza, con Viadana quindi che fa il suo gioco e non rallenta nemmeno sul finale. Troppa la differenza tra le due compagini, tanto che gli ospiti chiudono la prima frazione sullo 0-40 e il match poi sul 7-103, concedendo una sola marcatura agli avversari. Sono ben 15 invece quelle dei viadanesi che volano con Ciardullo (5 mete), Dorronsoro (3), capitan Bronzini (2) e una testa per Juan Cruz Gamboa, Wagenpfeil, Aguirre, Di Chio e Zanatta. La squadra di Pavan inizia così la stagione nel migliore dei modi, centrando il primo obiettivo: i gironi di Coppa Italia. E con tanti esperimenti nel quindici, in vista del debutto in campionato.

FIORINI PESARO-VIADANA 7-103

MARCATORI P.t.: 4’ m Dorronsoro tr Roger Farias (0-7), 8’ m Bronzini tr Roger Farias (0-14), 12’ m Dorronsoro (0-19), 14’ m Ciardullo tr Roger Farias (0-26), 23’ m Ciarullo tr Roger Farias (0-33), 30’ m Dorronsoro tr Roger Farias (0-40). S.t.: 4’ m Venturini tr Joubert (7-40), 7’ m Ciardullo tr Roger Farias (7-47), 16’ m Gamboa tr Roger Farias (7- 54), 21’ m Ciarrullo tr Roger Farias (7-61), 24’ m Wagenpfeil tr Roger Farias (7-68), 26’ m Aguirre tr Roger Farias, 28’ m Di Chio tr Roger Farias (7- 82), 31’ m Zanatta tr Madero (7- 89), 34’ m Ciardullo tr Madero (7-96), 37’ m Bronzini tr Madero (7-103)

FIORINI RUGBY PESARO De Angelis (21’ st Mattioli), Rulli, Paletta, Dell’Acqua, Venturini (15’ st Santini), Joubert, Azzolini, Braim, Antonelli (cap.) (Porcellini), Fenner, Kone (st Campagnolo), Ruffini (13’ st Sarpo), Dal Pozzo (15’ st Pierangeli), Mey (10’ st Tenti), Leva (15’ st Leali). A disp.: Leali, Sarpo, Pierangeli, Campagnolo, Tenti, Mattioli, Santini, Porcellini. All.: Martino.

RUGBY VIADANA 1970 Bernardi (7’ st Madero), Bronzini (cap.), Morosini (15’ st Maestri), De Villiers, Ciardullo, Roger Farias (30’ st Jannelli), Di Chio, Ruiz (st Aguirre), Gamboa, Boschetti (21’ st Wagenpfeil), Marchiori, Zanatta, Mingucci (7’ st Denti), Dorronsoro (st Olivari), Oubina (21’ st Fiorentini).

All.: Pavan.

ARBITRO Daniele Pompa (Pescara). Assistenti: Acciari (Perugia) e Iavarone (Perugia). Quarto Uomo: Giurina (L’Aquila).

NOTE Giornata calda e soleggiata, circa 23°. Spettatori circa 500. Cartellini: 35’ pt giallo Ciardullo (Viadana). Calciatori: Roger Farias (Viadana) 11/12; Madero (Viadana) 3/3; Joubert (Pesaro) 1/1.