Rugby Top 12 – Arletti: “Fernandez ci darà tanto, ma per fare grande il Viadana servirà davvero l’aiuto di tutti”

VIADANA Il presidente del Rugby Viadana Giulio Arletti ha dato il benvenuto al nuovo allenatore, l’ex Pumas German Fernandez, “sbarcato” giovedì allo Zaffanella. Il numero uno giallonero è rimasto subito colpito dal tecnico argentino: «Sono andato al suo primo allenamento e dopo un viaggio di 30 ore senza dormire era sul campo col sorriso sulle labbra. Abbiamo avuto modo di parlare un paio d’ore e ne è uscita una conversazione passionale sulle basi su cui si fonda un progetto di crescita e sviluppo. Le parole più utilizzate erano sempre le stesse: attitudine, sacrificio, umiltà e gruppo. Ma la condizione fondamentale perché le parole si trasformino in fatti non dipende solo da allenatori giocatori e staff; anzi, per raggiungere risultati e obbiettivi è fondamentale che chiunque partecipi alla vita del club». Ecco l’appello del presidente non solo agli appassionati rivieraschi, bensì a tutti coloro vicini al club: «Prego chiunque ha o ha avuto in passato un minimo di amore per il Rugby Viadana di parteciparvi in qualsiasi modo. Già in tanti ci stanno aiutando ma il Viadana dopo quest’anno ha davvero bisogno di tutti. Tutta la società sa bene che in 50 anni di storia fra alti e bassi sono stati commessi degli errori, ma sa anche che il fine ultimo era l’amore per i nostri colori e il rugby qui a Viadana. La nostra più grande ambizione è riportare tutti a divertirsi e a vivere questo fantastico sport insieme allo Zaffanella. Ringraziamo German Fernandez e da subito gli facciamo i nostri complimenti perché siamo sicuri ci darà tanto. E gli auguri li facciamo a chi dovrà lavorare con lui perché sarà un’ottima occasione per crescere ed imparare se saprà sfruttare i suoi insegnamenti e la sua mentalità. In ultimo tutta la società e l’associazione RV1970 desiderano ringraziare lo staff che in questi mesi ha tenuto duro e agito in modo esemplare per la ripresa dell’attività. German avrà a disposizione delle persone fantastiche pronte a fare un passo indietro per saltare più lontano di sempre».