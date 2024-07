Successo per la “maratona” di calcetto dell’Uvp Suzzara Roller Hockey

SUZZARA Grande successo ha riscosso, nella Città del Premio, la “maratona” di calcio a cinque disputata lo scorso weekend presso l’area sportiva di via Lombardi, nella pista storica destinata a hockey e pattinaggio. Un bel connubio tra diverse discipline sportive. La squadra dello Scarsenal Team (nella foto) si è aggiudicata il primo posto. Il neo sindaco Alessandro Guastalli, assieme all’assessore allo sport Gianmarco Carra, hanno presenziato alla manifestazione organizzata da CPE-Eventi e UVP Suzzara Roller Hockey. Nonostante il gran caldo, il torneo si e svolto senza intoppi grazie all’ottimo coordinamento di Omar Zeroual e del suo gruppo. Grande folla attorno alla pista e molta gente sotto i gazebo. Quando lo sport chiama, Suzzara risponde presente.

«Questo è solo il primo di una serie di eventi organizzati in quest’area, dagli scacchi al basket e naturalmente all’hockey pista, dove già l’UVP Suzzara Roller Hockey svolge attività estiva e dove si tornerà a giocare partite regolari nella stagione 2024-25. La società ha iscritto due squadre ai campionati giovanili Fisr-Coni Under 13 e Under 11 che giocheranno al Palaroller di via Aldo Moro». Le parole sono di Massimo Barbieri, allenatore dell’UVP Suzzara Hockey. «Quando ai ragazzi viene data fiducia – gli fa eco il sindaco Guastalli presente alla manifestazione – si creano situazioni bellissime per loro e per la città, di amicizia, di divertimento e di responsabilità anche verso gli altri. Ho respirato un’aria bella di sano ritrovo e voglia di stare bene insieme. Questa collaborazione tra più realtà come CPE-Eventi e UVP Suzzara Hockey è molto importante».