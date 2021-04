Tennis tavolo – Sabato via agli Italiani Giovanili: la spedizione della Brunetti

CASTEL GOFFREDO Dopo la cancellazione dello scorso anno, per l’emergenza sanitaria, i Campionati Italiani Giovanili, maschili e femminili, individuali e a squadre, torneranno, sempre nella loro casa del PalaTennistavolo Aldo De Santis di Terni. La rassegna tricolore sarà suddivisa in due appuntamenti. Il primo, da sabato (24 aprile) al 1° maggio, sarà riservato agli Under 21 e agli Juniores; il secondo, dal 23 giugno al 4 luglio, sarà dedicato ai settori Giovanissimi, Ragazzi e Allievi. In gara parecchi ragazzi in forza alla Brunetti Castel Goffredo: Leonardo Bassi e Lorenzo Martinalli negli Juniores; Marco Bressan negli U21. In campo femminile: Nicole Arlia e Aurora Cicuttini nella categoria Juniores; Gaia Monfardini, Elisa Armanini e Lisa Bressan in quella U21. Il programma agonistico vedrà in campo nei primi quattro giorni gli uomini e nei successivi quattro le donne.