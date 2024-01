Tennis tavolo Serie A femminile – Castel Goffredo pigliatutto “Organizzazione al top e lo sguardo rivolto al futuro”

Castel Goffredo Dici Brunetti Castel Goffredo e pensi subito alla vittoria. La squadra femminile non ha rivali in Italia. Nell’anno che sta per finire è arrivato il ventesimo scudetto, quello della doppia stella, più l’ennesimo trionfo in Coppa Italia e in Supercoppa; un trofeo, quest’ultimo, che in bacheca ha soltanto la società goffredese visto che si è aggiudicata tutt’e sei le edizioni fin qui disputate. Un dominio assoluto e incontrastato, frutto di organizzazione, competenza e lavoro. Un dominio che nessuno riesce a scalfire, come dimostrano le cinque vittorie ottenute in altrettante partite nel girone d’andata di un campionato che quest’anno, purtroppo, vede al via solamente sei squadre e nel quale non c’è più l’altra mantovana Bagnolese.

«Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti – afferma il gm Franco Sciannimanico – nell’ultimo anno in Italia abbiamo vinto tutto quello che c’era da vincere. Gran parte del merito va naturalmente ascritto alle nostre atlete, che si allenano sempre con grande impegno e dedizione, hanno ancora fame di vittorie. Ma un grosso plauso lo merita anche coach Alfonso Laghezza, che sa sempre come motivare al meglio le ragazze e coordina il lavoro dei tecnici delle varie squadre». Alle spalle dello staff agisce però una società perfettamente organizzata e strutturata, ormai da tanti anni punto di riferimento in ambito nazionale. «Curiamo l’organizzazione nei minimi particolari – assicura il dirigente castellano – con uno sguardo sempre rivolto al futuro. Quando inizia una stagione, noi cominciamo a programmare la successiva. Molto importante, in tal senso, è il settore giovanile, per il quale abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo. E’ una soddisfazione enorme quando una ragazza cresciuta qui arriva a competere ai massimi livelli in prima squadra, In prospettiva, abbiamo quattro atleti del vivaio che potranno darci enormi soddisfazioni in futuro. E molti nostri ragazzi si stanno facendo apprezzare in altri club, sia in campo maschile che femminile».