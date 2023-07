Volley B2 f – La Davis Stradella completa il roster con due giovani: Camilla Savazzi e Alessia Giusti

Stradella Va definendosi l’organico della Davis Stradella per il prossimo campionato di Serie B2. Nel roster affidato alla guida tecnica di Enrico Pinzi e Diego Pavan troverà posto anche Camilla Savazzi, che già da qualche stagione gioca nel club virgiliano e nell’ultima ha disputato con la seconda squadra, Tg Consulting, il torneo provinciale di Seconda Divisione. Per lei, dunque, è arrivata la promozione in prima squadra. L’ultimo tassello dovrebbe essere un’altra giovane, Alessia Giusti, di proprietà del Porto, reduce dall’esperienza in Serie D col Quaderni: in casa Davis ci si augura di definire in tempi celeri la trattativa per il prestito. Le altre new entry sono Francesca Bello, Gaia Bellodi, Alice Benetti, Glenda Sandrini e Alberta Sgarbossa. «Con l’iscrizione siamo a posto – sottolinea il presidente Vanni Rigoni – aspettiamo ora di conoscere girone e avversarie. La squadra è competitiva, ma ovviamente dovremo vederla in azione in campionato».