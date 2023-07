Calcio Serie C – Gli ultras del Mantova all’allenamento: “La Curva Te vuole vincere”

MANTOVA Era una voce che circolava da qualche giorno e hanno mantenuto la promessa. Gli ultras della Curva Te ieri si sono presentati a Mantovanello per salutare il nuovo Mantova targato Possanzini. Poco più di una cinquantina i supporter presenti ieri mattina che hanno incitato i biancorossi durante l’ultima seduta d’allenamento della settimana, prima della partenza per il ritiro di Veronello, in programma domani mattina.

Ma facciamo un passo indietro. L’ultima immagine della Curva Te non rievoca ricordi bellissimi: il 13 maggio scorso subito dopo il triplice fischio di Mantova-Albinoleffe, finale di ritorno dei playout, gli ultras virgiliani facevano esplodere la loro rabbia per la retrocessione in Serie D. E tutti i tifosi, davvero non potevano immaginare quello che sarebbe poi accaduto nelle settimane successive e che si concretizzerà domani con l’ufficialità della riammissione in Lega Pro. Mesi di attesa ad osservare l’operato della società che si è fatta trovare pronta trovando subito una figura di riferimento come Botturi che ha allestito la nuova squadra. Tra gli ultras biancorossi tanta voglia di ricominciare e soprattutto di tornare a vivere delle stagioni calcistiche da protagonisti. Voglia di lottare per obiettivi ambiziosi. Tanti applausi per mister Possanzini e Monachello, abbracciato da alcuni sostenitori. Fumogeni, cori e tanto calore per far capire che il popolo biancorosso c’è e si farà sentire ogni domenica dagli spalti. Poi dopo l’allenamento, una delegazione di ultras ha avuto un colloquio con dirigenti e mister per salutare da vicino i protagonisti di questo nuovo corso che è iniziato sicuramente sotto i migliori auspici. Sabato prossimo il primo test amichevole e sicuramente saranno presenti anche i supporter virgiliani.

Intanto ieri altra ondata di abbonamenti. Raggiunta quota 781. Cifra notevole che fa ben sperare. Questa è la risposta che si attendeva la società biancorossa dopo gli sforzi compiuti in questi giorni. Tra l’altro il mercato è ancora aperto e chissà che possa arrivare qualche altro colpo per infiammare ulteriormente la tifoseria biancorossa.