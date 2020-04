MONZAMBANO Fermati dai Carabinieri di Monzambano, i quattro occupanti di un’auto diretta verso Peschiera del Garda si sono professati appartententi ad un corpo diplomatico e quindi estranei a qualsiasi tipo di restrizione e in procinto di approdare sul Lago per una passeggiata. Peccato che tutto ciò fosse frutto di fantasia. I militari dell’Arma in queste ore stanno vagliando la loro posizione.