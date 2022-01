Accusato di 9 furti: arrestato ladro seriale

MANTOVA – Otto furti e un prelievo con un bancomat rubato durante una delle sue scorribande. Questo quanto hanno messo insieme i carabinieri del Norm di Mantova nei confronti di un 41enne pluripregiudicato residente a Mantova in zona Trincerone. I colpi accertati a carico del 41enne sono stati messi a segno a Mantova, Borgo Virgilio, Goito, Marmirolo, Motteggiana, Suzzara, Volta Mantovana, in un periodo di tempo che va da maggio e novembre dello scorso anno. Sei di questi furti sono stati messi a segno in abitazioni della provincia, un settimo colpo in un esercizio commerciale del quartiere di Belfiore, più un furto su un’auto in sosta e un prelievo da 2mila euro fatto con un bancomat rubato. Secondo quanto emerso dalle indagini, il 41enne agiva sempre in solitaria, incurante della presenza di telecamere o di persone che potessero riconoscerlo. Ciò di cui si sono invece curati i carabinieri del Norm di Mantova che hanno condotto le indagini in questi mesi, durante i quali hanno dovuto rimettere assieme i vari indizi come in un rompicapo i cui pezzi continuavano ad aumentare. Tracce di Dna, descrizioni fatte da qualche vicino di casa delle vittime dei vari furti, riconoscimenti da parte di altri testimoni tramite foto segnaletiche, immagini video che riprendevano l’auto del 41enne o lo stesso malvivente sul luogo e all’ora in cui erano avvenuti i furti. Un’indagine “vecchio stile” quella che ha portato i carabinieri del Norm della Compagnia di Mantova ad eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti del ladro seriale. Il provvedimento è stato notificato al 41enne nel carcere di Mantova, dove è rinchiuso dallo scorso dicembre per scontare una pena per altre vicende. Tra le zone più colpite dai furti in abitazione nel periodo di tempo compreso nelle indagini c’è quella del quartiere di Belfiore, dove per fronteggiare quella che era diventata una vera e propria emergenza è stato istituito un servizio di vigilanza di vicinato. Le indagini che hanno portato all’arresto del 41enne sono ancora in corso. Nei prossimi giorni dovrebbe tenersi l’interrogatorio di garanzia davanti al gip.