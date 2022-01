MANTOVA Torna ad impennarsi il numero di casi giornalieri di Covid nel Mantovano. Oggi ne sono stati registrati 1422. Il numero più alto, ancora una volta a Mantova (141). Aumento in tripla cifra anche a Castiglione delle Stiviere (103). Di poco sotto Viadana (98). Alto Mantovano e area del capoluogo e hinterland restano le zone più colpite anche se il contagio si è ormai diffuso in maniera omogenea in ogni parte della provincia.