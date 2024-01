In tre anni il Comune di Mantova ha vinto bandi per 130 milioni di euro

MANTOVA Sono circa 130 milioni di euro il totale economico dei bandi vinti dall’amministrazione comunale nel corso del secondo mandato, da settembre 2020. Di questa cifra, sono settanta i milioni aggiudicati per finanziare progetti su verde, acque, mobilità sostenibile, energia, rigenerazione urbana, clima ed educazione ambientale: successo frutto del sodalizio tra assessorato all’ambiente e “l’ufficio bandi”. Nello specifico, sono una trentina i progetti messi in campo dall’amministrazione in campo ambientale e di rigenerazione urbana, impossibili da realizzare senza il ricorso a finanziamenti straordinari provenienti da bandi di fondazioni o enti pubblici, nazionali ed europei. Per questo gli assessorati ambiente (Andrea Murari) e progetti (Adriana Nepote) da anni lavorano fianco a fianco per cercare di vincere la competizione per aggiudicarsi le molte risorse messe a bando con le quali realizzare progetti strategici per il territorio nell’ambito della sostenibilità. «Un volume di opere che raggiunge i 70 milioni di euro per circa 30 progetti che stanno trasformando in chiave sostenibile la città- afferma dell’assessore Adriana Nepote – ed è fondamentale avere un ufficio dedicato ai bandi, che aiuta gli altri settori a realizzare i propri obiettivi vincendo la competizione per i fondi. E’ chiaro come sia sempre più difficile trovare delle risorse economiche all’interno del bilancio del comune per realizzare gli interventi necessari e utili alla comunità. Risulta quindi fondamentale avere un ufficio trasversale che sostiene e supporta i diversi settori del comune nella partecipazione, implementazione e rendicontazione di progetti». «La città sostenibile richiede una visione chiara: più verde, più energia rinnovabile, capacità di gestione dei cambiamenti del clima, più mobilità sostenibile e un grande investimento in recupero del patrimonio pubblico per rigenerare quartieri e centro storico – spiega l’assessore Andrea Murari – moltissime risorse per questa evoluzione sono a disposizione grazie all’Europa, e fondazioni sulla sostenibilità, ma bisogna saperle andare a prendere, con una visione chiara e progetti concreti: noi abbiamo puntato su interventi di rigenerazione urbana, come Mantova Hub e il Parco del Te, rivisto la complessa gestione delle acque, dai laghi alla rete dei sotto servizi, pensato a strategie per combattere gli effetti dei cambiamenti climatici e ridurre le emissioni. Infine non sono da dimenticare i progetti di mobilità sostenibile, con il gran numero di nuove ciclabili realizzate, o di energia, con gli investimenti su fotovoltaico e comunità energetiche».

Tra i progetti finanziati il Parco Te, Mantova Hub e diverse ciclabili

Alcuni dei progetti finanziati: Progetto ParcoTe (verde urbano), progetto dal valore culturale e sociale senza dimenticare il lato della sostenibilità. Tutto l’impianto arboreo è stato studiato per mitigare l’isola di calore e assorbire la CO2. Interventi di miglioramento per la rete fognaria a Mantova – (Aqua): la separazione delle reti di via Cremona, il rifacimento della rete fognaria di via Mori; il prolungamento della soglia di sfioro della Fossa Magistrale, il rifacimento della rete fognaria di via Sauro. Progetto Mantova Play Green – (educazione ambientale): percorsi strutturati di sensibilizzazione ed educazione ambientale rivolti alle giovani generazioni, in collaborazione con il Gruppo Tea. Progetto Strategia Ace3t-Clima – (mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici): molteplici azioni che spaziano dalla scala della pianificazione a quella della progettazione, divulgazione e formazione. Politiche energetiche: Il bando Axel prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici in diverse scuole comunali. Gli investimenti, che in parte saranno finanziati con questo bando e in parte con altre risorse recuperate su altri progetti, include interventi di efficientemente energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per le scuole Bertazzolo e la palestra, Anna Frank, Collodi, Allende, Don Mazzolari e Sacchi. Ciclabili-ciclopedonale. Via Amadei, viale Piave (incluso raccordo con Piazzale Gramsci-Viale Asiago), Borgochiesanuova. Rigenerazione Urbana. I progetti di “Mantova hub” (insiste sull’area di san Nicolo e Ex ceramica) e “Generare il Futuro” (investimenti per interventi di riqualificazione e attivazioni di servizi per 4 scuole della città: la primaria Don Enrico Tazzoli a Cittadella, la primaria Pomponazzo in centro, la Martiri di Belfiore in Valletta Paiolo e la Don Mazzolari di Valletta Valsecchi. Sono previsti interventi strutturale nella Biblioteca Baratta e lo spazio Sant’Agnese.