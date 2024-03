Insigniti nove nuovi maestri del lavoro

MANTOVA “Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”. Il vecchio detto africano è la sintesi della 18esima Giornata dei Maestri del Lavoro che si è tenuta presso l’Associazione Industriali di Mantova. Una festa con i premi che non sono un riconoscimento alla carriera ma un accreditamento come guide nei confronti delle giovani generazioni. La sorpresa è la lettera del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, letta da Valeria Cappellato, console del lavoro della provincia di Mantova.

“Il lavoro è il riconoscimento della dignità e la crescita di un Paese”, dice Mattarella, “questa è la festa di un impegno che ha generato comunità. Voi siete costruttori di umanità”. “La cultura è indispensabile, rende liberi dall’omologazione”, prosegue Valeria Cappellato, rivolgendosi ai giovani, “la scuola è il luogo ideale per questo scambio di esperienze. A Gonzaga, per esempio, anticiperemo l’orientamento scolastico al lavoro al secondo anno”. Più scettico Francesco Aporti. “La norma a cui facciamo riferimento trova radice nel 1923”, afferma il sindaco di Borgo Virgilio, “occorre aver svolto l’attività per tanti lustri. I giovani, invece, oggi non hanno voglia di impegnarsi nel lavoro dipendente, manca il senso di sacrificio caratterizzante per chi riceve questa onorificenza. Le prime domande che pongono ai colloqui di lavoro sono: a che ora si finisce e se si lavora il sabato”. Al centro degli interventi istituzionali anche la sicurezza nei luoghi di lavoro. “Oltre ai requisiti di laboriosità e perizia ci sono quelli morali, a cominciare dall’onestà”, sottolinea il prefetto Gerlando Iorio, “per operare in sicurezza serve collaborazione tra imprenditori e dipendenti”. Per la provincia di Mantova ci sono nove nuovi insigniti della Stella al Merito del Lavoro. Quest’anno, però, la premiazione a Milano non sarà il primo maggio, ma in dicembre in occasione del centenario della promulgazione del Regio Decreto che istituiva la Stella al Merito del Lavoro. Di seguito i nominativi dei nove nuovi Maestri del Lavoro. Gustavo Azzi (Borgo Virgilio), Maria Teresa Camolini (Porto Mantovano), Fausto Capucci (Borgo Mantovano), Ruggero Dormentati (Castel Goffredo), Gian Luca Foroni (Viadana), Elisabetta Meloni (Sustinente), Maurizio Moretti (Quingentole), Graziella Mori (Goito), Anselmo Sanguanini (Bagnolo San Vito,).

Studenti premiati: Sofia Fermi (Scuola Media Gazzuolo), Silvia Makishti (Scuola Media Bozzolo), Alice Marani (Scuola Media Porto Mantovano), Martina Sarzi Madidini (Scuola Media Sabbioneta), Pietro Tosadori e Zoe Aurora Trentin (Scuola Media Castellucchio), Giulia Barillari, Rosy Barillari, Ginevra Soliani (Scuola Media di Gonzaga), Francesco Ansaloni, Danjel Tuci, Ralf Elezi (Scuola Media Gonzaga), Francesco Falbo, Manuel Losito, Silvia Zapparoli (Scuola Media Gonzaga), Sofia Ruscigno (Scuola Media Gonzaga).