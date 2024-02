Lunedì 19 febbraio incontro della Giunta Palazzi nell’Aula Magna Isabella d’Este

MANTOVA Tornano gli appuntamenti della Giunta comunale di Mantova nei quartieri per incontrare i cittadini. Lunedì 19 febbraio alle 20,30, nell’Aula Magna Isabella d’Este in via Giulio Romano 13 si terrà l’incontro pubblico con i residenti nel centro storico che abitano a sud del Rio. All’incontro interverranno il sindaco di Mantova Mattia Palazzi e gli assessori della Giunta comunale. Nella prima parte dell’incontro verrà fatto il punto su quanto fin qui realizzato, quindi, verranno illustrati i progetti ed i nuovi programmi per il quartiere. Inoltre, si ascolteranno le proposte e le richieste dei cittadini. Tutti gli appuntamenti della Giunta nei quartieri della città sono aperti al pubblico.