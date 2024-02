Mai più disguidi nelle feste: Palazzi organizza ora il Natale

MANTOVA E non sia mai che si ripetano i disguidi dello scorso Natale: il sindaco Mattia Palazzi ha visto i segnali di cattivo funzionamento nelle procedure e soprattutto nei risultati dei festeggiamenti a livello scenografico soprattutto negli addobbi delle vie cittadine, al punto che non vuole arrivare impreparato all’appuntamento decembrino di quest’anno. Parte quindi con largo anticipo la programmazione per il Natale 2024 che presenterà non poche novità, a partire dalle iniziative nei quartieri, ai mercatini che, su istanza degli operatori e di molti cittadini, quest’anno arriveranno anche nel cuore storico.

L’amministrazione gioca d’anticipo delineando con una delibera di giunta approvata martedì la “road map” per definire un programma degli eventi. Entro febbraio verrà pubblicato un avviso volto a raccogliere proposte di iniziative che potranno tenersi sia per le vie e piazze del centro storico sia in tutti i quartieri.

Inoltre, sempre entro questo mese, verrà lanciato un avviso, in collaborazione con le associazioni di categoria rappresentative del commercio e del mondo artigiano, al fine di ottenere proposte progettuali utili a riportare i mercatini di Natale nel cuore del centro storico, come già peraltro annunciato dall’assessore alla partita Iacopo Rebecchi.

Un percorso suggestivo che prenderà forma, partendo da piazza Martiri di Belfiore, e attraversando corso Umberto I, piazza Marconi, piazza Mantegna, piazza Erbe, piazza Broletto culminerà in piazza Sordello. I mercatini saranno aperti nei pomeriggi di venerdì, sabato e domenica già dalla metà di novembre fino al 29 dicembre e la loro disposizione dovrà tenere conto dei plateatici autorizzati già presenti.

In base alle risorse messe a disposizione, l’amministrazione di via Roma valuterà la possibilità di mantenere il tradizionale “Villaggio di Natale” in piazza Virgiliana.

Non è tutto. La giunta ha previsto altresì che, entro il prossimo maggio, prenda il via la procedura per il noleggio, l’installazione, il montaggio, lo smontaggio e la manutenzione delle luminarie. I disguidi verificatisi nella passata edizione (alcune decorazioni luminose sono a tutt’oggi montate in centro) potrebbero addirittura culminare con un’azione legale dell’ente, e certamente non dovranno più potersi ripetere.

Infine, come anticipano in via Roma, verrà realizzata una ricerca di mercato finalizzata all’individuazione di sponsor tecnici per l’allestimento degli alberi di Natale in piazza Martiri, piazza Cavallotti e Largo di Porta Pradella.

L’obiettivo che si pone l’amministrazione è quello di presentare un programma ricco di iniziative e proposte entro ottobre che verrà anche promosso attraverso azioni di comunicazione dedicate.