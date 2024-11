Mantova riflette sull’eredità del cardinale Martini: convegno in San Barnaba

MANTOVA Recentemente nel salone della parrocchia di San Barnaba si è svolto l’incontro “Martini e i laici: essere cristiani-testimoni oltre i luoghi comuni”, organizzato dalla diocesi. Marco Vergottini, teologo e autore del volume “Cristiani testimoni per la Chiesa di oggi e di domani. A confronto con Carlo Maria Martini”, ha guidato la riflessione sull’attualità del pensiero del cardinale Martini. «Martini era un inquieto e un cercatore di verità», ha sottolineato Vergottini, ricordando come il cardinale affrontasse le avversità con coraggio e misericordia. Centrale il richiamo agli incontri della “Scuola della Parola” che, a Milano, nel 1980, hanno ispirato generazioni di giovani. «La fede, per Martini, è un incontro trasformante, non una semplice adesione intellettuale», ha aggiunto il relatore, invitando i presenti a riscoprire il ruolo attivo dei laici. L’evento si è chiuso con una riflessione sulla necessità di valorizzare il ruolo delle donne nella Chiesa: «Non parliamo più di “genio femminile”, ma di pari dignità. La Chiesa è chiamata a una profonda riforma nei rapporti e nei ruoli»