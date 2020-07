Parking Pradella: in dieci giorni raddoppiati gli utenti del Mondadori

MANTOVA Una utenza pressoché raddoppiata. Questo il bilancio positivo stilato dall’assessore alla viabilità Iacopo Rebecchi in riferimento al parcheggio ex Mondadori, nell’omonimo piazzale, e oggi ribattezzato “Parking Pradella”. Nel conteggio dell’amministrazione, che ha affidato all’Aster la gestione della struttura, nei primi dieci giorni di attività, dopo il prolungato e forzato riposo per ristrutturazione, sono stati computati 100 posti auto in media negli stalli, fra quelli destinati all’utenza per parcheggio a rotazione, e un altro centinaio di utenti su abbonamento.

Fra quelli che hanno deciso di prendere la tessera annuale, 30 sono gli abbonati residenti in corso Vittorio Emanuele II, ovvero coloro che normalmente prima trovavano posto proprio sotto casa ma che hanno accusato la scarsità di stalli nel corso dopo l’istituzione della ciclabile sul lato destro (direzione centro), che infatti ha finito per sacrificare proprio una settantina di posti.

Ma altri sono comunque i cittadini che hanno deciso di ricorrere alla formula dell’abbonamento. Di questi, 50 sono lavoratori che hanno trovato evidentemente convenienza ricorrere al parcheggio in struttura piuttosto che girovagare alla ricerca di una piazzola; altri 20 sono invece utenti non residenti nelle immediate vicinanze, ma che trovano comodo il garage centrale “a prezzo politico”. Tantopiù che si tratta di un parcheggio coperto e per giunta sorvegliato da impianti collegati con il vicino comando della Polizia locale di viale Fiume. Insomma, conti soddisfacenti.

«Considero un ottimo inizio questo per il “Parking Pradella” – commenta Rebecchi –. Il parcheggio ristrutturato e sicuro si sta subito rivelando un hub strategico per la sosta dei mantovani. Il piano parcheggi sta andando a completamento».

Il parcheggio ex Mondadori, rammenta l’assessore, rientra in ogni caso in un disegno complessivo che porterà alla fine un numero prossimo al migliaio di stalli, molti dei quali gratuiti – come già lo sono quelli del “Pradella” per le prime tre ore.

«Ricordo che tra poche settimane, a questi 366 del “Parking Pradella”, si aggiungeranno anche i nuovi 170 posti del nuovo parcheggio del Te, in piazzale Montelungo, sul sedime che è stato riqualificato al posto del vecchio Palazzetto dello sport abbattuto, oltre ai 120 posti ricavati dall’allargamento del parcheggio scambiatore di campo canoa».

Il “Pradella”, per la cronaca, è stato acquisito gratuitamente dall’amministrazione comunale in seguito al perfezionamento dell’accordo con il gruppo Caprotti per la realizzazione del supermercato Esselunga di piazzale Mondadori, in fase di realizzazione. Esselunga ha infatti ceduto gratuitamente l’ex parcheggio Mondadori a via Roma, lasciando al Comune solo l’onere di riqualificazione, che ha finito per aumentare la capienza utile da 140 a oltre 300 posti auto.

Unitamente a questo, Esselunga ha ceduto sempre al Comune l’area del vecchio Palazzetto dello Sport di viale Te, ripulendolo della vecchia e ormai cadente struttura. L’area è stata oggetto di riqualificazione da parte dell’ente, e va ad ampliare il parcheggio scambiatore Montelungo servito da bus navette gratuiti.