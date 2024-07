Passato il progetto dell’auditorium

MANTOVA I lavori procedono sulla struttura della ex Bocciofila di viale Te, quantomeno nelle parti perimetrali e strutturali. Diventerà un centro polivalente giovanile a sfondo artistico (musicale e teatrale soprattutto), ma anche per accogliere assemblee e iniziative di gruppo. Ieri la giunta comunale ne ha licenziato il progetto definitivo.

«Adesso ci concentriamo a recuperare le risorse per gli allestimenti interni – ha commentato pubblicamente il sindaco Mattia Palazzi –. Sarà uno spazio per i giovani, dalle assemblee studentesche ai concerti, serate con dj e performance artistiche, coinvolgendo diverse realtà associative e non solo. Da settembre ci mettiamo al lavoro su gestione e programmazione. Sarà pronta ad inizio della primavera prossima. Sono contento perché la città ha bisogno di più spazi per i giovani, che richiamino anche dall’hinterland e dalla provincia», ha concluso il primo cittadino..