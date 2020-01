Simply Bikers, doni ai bimbi della pediatria

MANTOVA L’anno dei SIMPLY BIKERS ROAD ASSOCIAZIONE NO PROFIT di Castellucchio è iniziato con la BEFANA BIKERS. I soci del gruppo bikers, in collaborazione con le volontarie Abio, hanno consegnato giocattoli, libri ed altro materiale, ai bambini ricoverati presso il reparto di pediatria dell’ospedale Carlo Poma con la speranza che questo gesto riesca ad allietare il momento non del tutto felice dei piccoli degenti attuali e futuri.

I SIMPLY BIKERS ROAD ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita di questa iniziativa e ricordano di seguirli sui social per conoscere le loro iniziative, aspettando tutti alla loro festa del 22 e 23 maggio.

Stay tuned.

Buona strada e buon 2020 a tutti.