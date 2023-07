Torna in centro Sbrisolona & Co, il festival dedicato al dolce tipico del territorio

Mantova Sbrisolona & Co., il festival dedicato al dolce simbolo della città di Mantova torna per la seconda edizione dal 13 al 15 ottobre nel centro storico della città. La torta sbrisolona, nata prima del ‘600, nel mantovano viene chiamata anche la “torta delle tre tazze” essendo l’indice di misura degli ingredienti di cui è composta, ovvero farina (bianca e gialla), zucchero e mandorle tritate in egual misura. Prevede una lavorazione veloce effettuata con la punta delle dita che permette di ottenere un composto sabbioso. Nel tempo, come spesso avviene, il dolce è stato modificato dando vita così a molteplici preparazioni arricchite in base ai gusti dalla sbrisolona al cioccolato o alle nocciole ma anche con liquore all’arancia oppure noci, nocciole e rhum o ancora mandorle e liquore di amaretto e per una versione estiva particolarmente fresca anche realizzata con la crema al limone. Tantissime varianti per essere degustata da tutti gli amanti di questo dolce semplice e molto goloso. Per soddisfare anche gli intolleranti è nata la versione per celiaci, con farine di mais e di riso oppure con l’olio extra vergine di oliva in caso di intolleranza al lattosio. Ma le sorprese non finiscono qui: in alcuni casi cambia anche leggermente la consistenza, è possibile aggiungere le confetture o la ricotta all’interno della sbrisolona per ottenere un cuore morbido e mantenere la sua caratteristica croccantezza e friabilità all’esterno. Sbrisolona & Co, presenta un ricco palinsesto di appuntamenti tra cui showcooking, degustazioni guidate, laboratori e sfide culinarie, alternati da workshop e appuntamenti informativi e culturali, ma soprattutto da segnare in calendario per assaggiare tutte le varianti di Sbrisolona. L’evento è promosso da Confcommercio Mantova con il patrocinio del Comune di Mantova e della Camera di Commercio di Mantova, il contributo di Regione Lombardia e organizzato da SGP Grandi Eventi.

