Bagnaia vince la Sprint Race del Mugello davanti a Bezzecchi

SCARPERIA (ITALPRESS) – Cinque Ducati nelle prime cinque posizioni nella Sprint Race del Gran Premio d’Italia. Sul circuito del Mugello, il campione del mondo Francesco ‘Peccò Bagnaia, in sella alla Ducati ufficiale, si aggiudica la gara breve precedendo Marco Bezzecchi (Mooney46 Racing Team) e lo spagnolo Jorge Martin (Prima Pramac). Quarto il francese Johann Zarco (Ducati Prima Pramac), quinto Luca Marini (Ducati Mooney46 Racing Team). “Ho avuto un pò di paura alla fine, poichè pioveva nei settori 2 e 3 – ha spiegato il piemontese, che allunga in testa alla classifica iridata – Ma il passo era forte, Bezzecchi era competitivo e non ho lasciato possibilità di sorpasso. Mi sono divertito in tutta la gara, anche nel giro dopo la bandiera a scacchi dove ho visto tanti fantastici tifosi”. Domani il Gp con Bagnaia in pole position.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).