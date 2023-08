Ancora “intrusioni” notturne nelle ex scuole di Nosedole

Nosedole (Roncoferraro)- Solo venti giorni fa i volontari del Circolo ricreativo ACP di Nosedole denunciavano il furto del fondo cassa per le spese ordinarie e di alcune bottiglie di liquori, ed ecco che, a distanza di poco tempo, ci troviamo a scrivere di nuova situazione di illegalità, per certi aspetti ancora più preoccupante, sebbene dai contorni ancora non chiarissimi. Unica cosa certa è che lo stabile delle ex scuole elementari della frazione di Roncoferraro, quello che oltre al circolo dei pensionati ospita anche la sede degli scout Cngei, è stato ancora una volta oggetto di intrusioni indebite, con elementi che indicherebbero la presenza di bivacchi notturni. Sempre stando alle poche notizie diffuse, pare che il responsabile (sempre che si tratti di una sola persona) sia già stato identificato. Si tratterebbe di un extracomunitario di origine asiatica. Poca voglia di parlare da parte dei volontari, comprensibilmente amareggiati per l’accaduto. Chi invece non ha avuto problemi ad esporsi sono i cittadini in cui ci siamo imbattuti durante il nostro sopralluogo di ieri mattina lungo via Armando Diaz: «Sul caso specifico – hanno raccontato due residenti – non abbiamo molte cose da aggiungere, viceversa abbiamo notato, soprattutto negli ultimi mesi, un via vai continuo di stranieri lungo la strada, anche se non saprei dire di che nazionalità sono. Tutte persone che comunque non abbiamo mai visto e che non sappiamo cosa facciano e dove abitino». Una situazione analoga si sta verificando anche nella vicina Villimpenta, dove la presenza di cittadini asiatici sta assumendo proporzioni come mai si erano viste in passato, con andirivieni di gruppi composti talvolta anche da 6/7 persone, sempre diversi e ad ogni ora del giorno.

Matteo Vincenzi