Basket serie A2 m – Bonacini mette in guardia la Staff: “A Bergamo attenti per tutti i 40 minuti”

MANTOVA Per continuare a dare slancio alla risalita in classifica, e dare seguito all’ottima prestazione in entrambe le metà campo vista contro Casale Monferrato nel turno infrasettimanale, è necessario per la Staff Mantova dimostrare lo stesso piglio anche contro un avversario che attualmente sta vivendo un periodo felice a differenza dei piemontesi. Bergamo è sì penultima, a pari merito con l’Edinol Biella a quota 10, ma nelle ultime cinque partite ne ha vinte ben quattro e ha ampiamente iniziato il percorso di risalita per abbandonare il poco nobile posto di fanalino di coda. La classifica però adesso è ingannevole e lo sa bene il play biancorosso Davide Bonacini: «Contro Bergamo mi aspetto una gara molto difficile – afferma – La squadra orobica sta vivendo una seconda parte di stagione positiva e ha appena cambiato la guardia americana. Questi giorni saranno serviti per inserirlo ulteriormente nel loro sistema. Penso quindi sarà una gara molto delicata, in cui dovremo riprodurre la stessa coesione e voglia di essere squadra che abbiamo avuto con Casale Monferrato. L’obiettivo che dobbiamo porci è rimanere attenti sia in difesa che in attacco per tutti i 40 minuti».

Sul fronte bergamasco coach Marco Calvani, il cui assistente è l’ex biancorosso Gabriele Grazzini, vuole comprensibilmente approfittare del momento felice e della ritrovata fiducia per centrare un’altra vittoria che allungherebbe la striscia e continuare a uscire dalla zona pericolosissima della classifica: «Sono contento per la vittoria ottenuta contro Milano, contento di aver dato spazio a tutti. Abbiamo messo la classifica ‘un po’ a posto’, vedendola ora da una prospettiva diversa, e questo mentalmente ci aiuta. Non abbiamo fatto nulla, abbiamo ancora molto da fare; ci stiamo preparando bene per Mantova, altra gara difficile e complessa, e altro match del quale non ho gradito l’andamento all’andata. Quindi anche in questa occasione credo che vorremo fare sicuramente una buona partita». Entrambe le squadre comunicano la completa disponibilità dei roster.

Leonardo Piva