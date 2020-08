Lavori alle case popolari di Pradello e in via Costanzi con fondi della Regione

VILLIMPENTA – Diverse le attività deliberate nel corso dell’ultimo Consiglio comunale di Villimpenta, oggetto di variazione di bilancio e di destinazione di avanzo amministrazione 2019.

La buona notizia è rappresentata dall’arrivo, da parte della Regione Lombardia, di 100mila come contributo a fondo perduto per la ripresa.

«Di questa somma – specifica il sindaco Fabrizio Avanzini – 60mila euro saranno destinati per la manutenzione straordinaria del tetto delle case popolari – ex scuole – di Pradello, dove in un paio di appartamenti sono state riscontrate delle infiltrazioni, mentre gli altri 40mila euro saranno utilizzati per rifare l’asfalto e sistemare i marciapiedi di via Costanzi, sempre a Pradello».

Per quanto riguarda le variazioni di bilancio, gli stanziamenti maggiori sono stati destinati per il rifacimento delle strisce sulle strade comunali (15mila euro), per la manutenzione ordinaria delle scuole (12mila euro), per la sistemazione della copertura all’ingresso del cimitero di via Guglielmo Marconi (6mila euro), per le disinfestazioni dei quartieri (4mila euro) e per l’abbattimento delle nutrie (3,5mila euro).

Prevista, inoltre, anche un’agevolazione sulla tassa dei rifiuti per le attività produttive e commerciali penalizzate dal Covid.

La quota variabile su base annua sarà così ridotta del 25%.

«La destinazione dell’avanzo del 2019, pari a 112mila euro, prevede l’acquisto di un’auto per la Polizia locale (circa 20mila euro), il potenziamento del circuito di videosorveglianza, l’acquisto di arredi scolastici e la creazione di un’area per sgambamento per cani nei pressi della sala polivalente. Infine – aggiunge il primo cittadino – si procederà alla manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Virgiliana, intervento che prevederà la rimozione di tutte le piante».

Matteo Vincenzi