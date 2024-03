Limite dei 30 all’ora sul Ponte di San Benedetto Po

SAN BENEDETTO – Dopo l’apertura al transito del nuovo ponte di San Benedetto Po, inaugurata giovedì scorso con una funzione pubblica che ha avuto come ospiti il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi e il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, la Provincia di Mantova al fine di tutelare la sicurezza stradale dei soggetti che transitano e transiteranno sul ponte ha emesso un’ordinanza permanente volta ad istituire un limite massimo di velocità di 30 chilometri all’ora dal km 12+480 al km 14+060, unitamente al divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate e per quelli aventi una larghezza superiore a 2,30 metri. Non a caso infatti, nelle settimane precedenti, prima dell’apertura del passaggio, la ditta incaricata dei lavori, la Toto, in collaborazione con la Provincia di Mantova, aveva avviato le prove di carico a cui hanno preso parte ben 12 tir di 34 – 40 tonnellate, necessarie a testare la sicurezza del manufatto. Ugualmente però le operazioni, successive alle prove, hanno richiesto un’interruzione al transito da lunedì 26 febbraio fino a giovedì 29 febbraio, giorno ufficiale di inaugurazione. La normativa introdotta nelle ultime ore dalla Provincia di Mantova varrà pertanto per tutto il tratto stradale del ponte sul fiume Po, collocato in posizione provvisoria parallela al tratto in alveo del ponte esistente, nei territori dei comuni di Bagnolo San Vito e San Benedetto Po. A tal riguardo, come già reso noto più volte, per vedere concluso definitivamente il ponte occorrerà attendere la primavere del 2027.